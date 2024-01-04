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أحمد جودة - القاهرة - حصد إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي، جائزة الحارس الأفضل عن شهر ديسمبر من دوري روشن، متفوقًا على كيم سيونغ حارس مرمى فريق الشباب.

ميندي يحصل على جائزة أفضل حارس عن شهر ديسمبر في دوري روشن السعودي

وكان الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين قد كشف في وقت سابق عن قائمة اللاعبين والمدربين المرشحين لحصد جائزة الأفضل في مسابقة دوري روشن السعودي خلال شهر ديسمبر المنصرم.

وتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى لاعب فريق الشباب كيم سوينغ وحارس مرمى الأهلي إدوارد ميندي.

وخاض ميندي 4 مباريات مع الأهلي خلال شهر ديسمبر استطاع أن يحافظ خلالها على نظافة شباكه، فيما نجح كيم في الحفاظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات من أصل 5 مباريات خاضها.

وجدير بالذكر أن جيسوس المدير الفني للهلال، قد حصل على جائزة أفضل مدرب في شهر ديسمبر بالدوري السعودي، بتصويت الجمهور بعد تفوقه على لويس كاسترو مدرب النصر، وماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الاهلي، وفقًا للتصويت الذي أعلنت عنه رابطة دوري روشن.

