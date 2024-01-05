نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يريد عشاق مشاهدة الدوري الإسباني في كل مكان، معرفة جدول ترتيب الليجا بعد مباريات الخميس 4-1-2024، والتي كانت ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد انتهاء مباريات الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الليجا.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات الخميس

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، ويأتي جيرونا في المركز الثاني بنفس عدد النقاط متأخرًا بفارق الأهداف، فيما يأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

1- ريال مدريد: 48 نقطة.

2- جيرونا: 48 نقطة.

3- برشلونة: 41 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد: 38 نقطة.

5- أتلتيك بلباو: 38 نقطة.

6- ريال سوسيداد: 32 نقطة.

7- ريال بيتيس: 28 نقطة.

8- خيتافي: 26 نقطة.

9- فالنسيا: 26 نقطة.

10- لاس بالماس: 25 نقطة.

11- رايو فاييكانو: 23 نقطة.

12- أوساسونا: 19 نقطة.

13- فياريال: 19 نقطة.

14- ريال مايوركا: 18 نقطة.

15- ألافيس: 17 نقطة.

16- إشبيلية: 16 نقطة.

17- سيلتا فيجو: 16 نقطة.

18- قادش: 15 نقطة.

19- غرناطة: 11 نقاط.

20- ألميريا: 5 نقاط.