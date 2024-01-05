جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد مباريات الخميس

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء مباريات الخميس 4-1-2024، وتعد أبرز مواجهات الخميس، لقاء برشلونة ضد لاس بالماس.

وتمكن برشلونة من تحقيق فوز صعب أمام نظيره لاس بالماس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على ملعب "دي جران كاناريا"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني.

نتائج مباريات الخميس في الدوري الإسباني

برشلونة ضد لاس بالماس – 1/2.

إشبيلية ضد أتلتيكو بيلباو – 0-2.

أوساسونا ضد ألمريا – 0/1.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات الخميس

يحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برفقة إرلينج هالاند برصيد 14 هدف، ويأتي في المركز الثاني الثنائي دومينيك سولانكي وسون برصيد 12 هدف.

محمد صلاح، ليفربول: 14 هدف.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي: 14 هدف.

دومينيك سولانكي، بورنموث: 12 هدف.

سون، توتنهام هوتسبير: 12 هدف.

جارود بوين، وست هام: 11 هدف.

هوانج هي تشان، وولفرهامبتون: 10 هدف

أليكسندر إيساك، نيوكاسل يونايتد: 9 أهداف.

أولي واتكيز، أستون فيلا: 9 أهداف.

كاليوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد: 7 أهداف.

كريس وود، نوتنجهام فورست: 7 أهداف.

نيكولاس جاكسون، تشيلسي: 7 أهداف.