نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الايطالي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2023-2024، قبل مباريات اليوم الجمعة 5 يناير والتي تنطلق بمواجهة بولونيا ضد جنوي.

بولونيا ضد جنوي

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

1 إنتر ميلان، 45 نقطة.

2 يوفنتوس، 43 نقطة.

3 ميلان، 36 نقطة.

4 فيورنتينا، 33 نقطة.

5 بولونيا، 31 نقطة.

6 أتالانتا، 29 نقطة.

7 روما، 28 نقطة.

8 نابولي، 28 نقطة.

9 لاتسيو، 27 نقطة.

10 تورينو، 24 نقطة.

11 مونزا، 22 نقطة.

12 جنوى، 20 نقطة.

13 ليتشي، 20 نقطة.

14 فروزينوني، 19 نقطة.

15 أودينيزي، 17 نقطة.

16 ساسولو، 16 نقطة.

17 هيلاس فيرونا، 14 نقطة.

18 كالياري، 14 نقطة.

19 إمبولي، 13 نقطة.

20 ساليرنيتانا، 12 نقطة.

تذاع أحداث مباريات الدوري الإيطالي عبر قناة أبو ظبي الرياضية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية عبر النايل سات

أسم القناة: AD Sports 1 HD.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

التردد الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية على قمر صناعي هوت بيرد

التردد 11747

استقطاب أفقي

معدل الترميز 30000

معامل تصحيح الخطأ 3/4

التردد الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية على قمر صناعي ياه سات

التردد 11938

استقطاب أفقي

معدل الترميز 30000

معامل تصحيح الخطأ 9/8