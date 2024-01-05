نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

إشتعل صراع هدافي الدوري الإيطالي موسم 2023-2024، بين العديد من اللاعبين المتميزين في البطولة قبل مواجهات اليوم الجمعة 5 يناير من الكالتشيو.

موقف لاوتارو من ترتيب الدوري الإيطالي

يتصدر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 15 هدف، بينما يأتي دومينيكو بيراردي مهاجم ساسولو في المركز الثاني برصيد 9 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي



1 لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 15 هدفًا.

2 دومينيكو بيراردي، ساسولو، 9 أهداف.

3 أوليفيه جيرو، ميلان، 8 أهداف.

4 روميلو لوكاكو، روما، 8 أهداف.

5 ماركوس تورام، إنتر ميلان، 7 أهداف.

6 هاكان تشالهان أوغلو، إنتر ميلان، 7 أهداف.

7 أديمولا لوكمان، أتالانتا، 7 أهداف.

8 ألبرت جوذموندسون، جنوى، 7 أهداف.

9 فيكتور أوسيمين، نابولي، 7 أهداف.

10 جوشوا زيركزي، بولونيا، 7 أهداف.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية عبر النايل سات

أسم القناة: AD Sports 1 HD.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

التردد الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية على قمر صناعي هوت بيرد

التردد 11747

استقطاب أفقي

معدل الترميز 30000

معامل تصحيح الخطأ 3/4

التردد الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية على قمر صناعي ياه سات

التردد 11938

استقطاب أفقي

معدل الترميز 30000

معامل تصحيح الخطأ 9/8