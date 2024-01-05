نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل قطر المتوقع في مباراة الاردن اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب قطر لكرة القدم مع نظيره منتخب الأردن مساء اليوم الجمعة والموافق 5 من شهر يناير الجاري في مباراة ودية ضمن التحضيرات لبطولة كأس آسيا.

تشكيل قطر المتوقع في مباراة الاردن اليوم الجمعة

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب القطري ضد الأردني مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب القطري على التشكيلة المتوقعة لخوض مباراة منتخب الأردن مساء اليوم الجمعة في المباراة الودية:-

حراسة المرمى:سعد الشيب.

خط الدفاع:المهدي علي – بوعلام خوخي – بسام الراوي – بيدرو ميجيل.

خط الوسط: حسن الهيدوس – عبد العزيز حاتم – جاسم جابر.

خط الهجوم: يوسف عبد الرزاق – أكرم عفيف – المعز علي.

وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل المباراة الودية بين المنتخب القطري أمام نظيره المنتخب الأردني اليوم الجمعة.