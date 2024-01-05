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أحمد جودة - القاهرة -

يختتم المنتخب السوري لكرة القدم استعداداته لمواجهة نظيره منتخب قيرغيزستان مساء اليوم الجمعة في مباراة ودية استعدادا لكأس آسيا.

موعد مباراة سوريا وقيرغيزستان الودية اليوم الجمعة 5-1-2024 والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب سوريا أمام نظيره منتخب قيرغيزستان مساء اليوم الجمعة على ملعب آل مكتوم في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويتوقع أن يدخل الجهاز الفني للمنتخب السوري هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراس المرمي: ابراهيم عالمة.

كما يأتي في خط الدفاع: مؤيد العجان _ خالد كاردغلي _ تأثير كروما _ أيهم اوسو.

بينما يأتي في خط الوسط: ابراهيم هيسار _ محمود الاسود _ فهد اليوسف.

كما يأتي في خط الهجوم: مارديك مارديكيان _ بابلو صباغ _ غمر خربين.

وتنقل المباراة الودية بين المنتخب السوري أمام نظيره منتخب قيرغيزستان مساء اليوم الجمعة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.