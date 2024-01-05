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أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بولونيا نظيره جنوي مساء اليوم الجمعة 5 يناير 2023 على ملعب "ريناتو دال آرا"، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة بولونيا ضد جنوى في الدوري الإيطالي اليوم الجمعة 5-1-2024 والقنوات الناقلة

ويحتل بولونيا المركز الخامس في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في سبعة لقاءات وخسارة ثلاث مباريات، فيما يحتل فريق جنوي المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة ثمانية لقاءات.

تبدأ أحداث مباراة بولونيا وجنوي اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ضد جنوي في الدوري الإيطالي

يمكنكم مشاهدة مباراة بولونيا ضد جنوي مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM1HD، بتعليق المعلق غازي العمري.