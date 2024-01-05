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أحمد جودة - القاهرة - تورط سيرخيو راموس، مدافع فريق إشبيلية الإسباني، في مشادة عنيفة مع أحد مشجعي فريقه بعد خسارتهم أمام أتلتيك بيلباو.

حدثت الواقعة خلال مقابلة معه على قناة "دازن"، حيث رد راموس على تعليق المشجع قائلًا: "يجب أن نحترم بعضنا، نحن هنا للعمل والحديث، فلنلتزم الاحترام. اسكت الآن وابتعد عني."

راموس يدخل في مشادة مع مشجع إشبيلية والسبب مثير

ثم استعرض راموس المباراة عندما سئم الحديث عن المشادة، قائلًا: "عندما لا تحقق أهدافك، فأنت تتأخر، كان لدينا فرصة رائعة لبداية العام بشكل مختلف، يمكننا تحقيق 3 نقاط ولكن لم نفلح في ذلك."

وأضاف: "انتهت المباراة بشكل محبط، ولكن لا يوجد خيار آخر سوى مواجهة الأمور المتكررة والتحدث معًا."

وأوضح: "استقبلنا هدفين ولم نظهر بالشكل المطلوب في المباراة."

وتحتل إشبيلية المركز السادس عشر في نهاية الدور الأول من الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، وتبعد نقطة واحدة فقط عن مناطق الهبوط.

وبلغت مشاركة راموس، البالغ من العمر 37 عامًا، في الدوري الإسباني هذا الموسم عشر مباريات فقط، سجل خلالها هدف واحد فقط.