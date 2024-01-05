نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي وتورينو في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تورينو تحضيراته استعدادًا لخوض مواجهة هامة أمام نابولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة نابولي وتورينو

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضيفًا على نظيره فريق تورينو مساء الأحد القادم الموافق السابع من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وستقام أحداث مباراة نابولي وتورينو عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وتورينو

وستنقل أحداث مباراة نابولي وتورينو عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة AD sports premium.