نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. الصن: دورتموند يسعى لضم سانشو بشكل نهائي سكاي ألمانيا: بايرن مهتم بضم توموري صخرة ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 05-01-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

روبرتو فيرمينو على رادار الأندية السعودية

فولهام من بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي عرضت عليها فرصة التعاقد مع مهاجم ليفربول السابق روبرتو فيرمينو، 32 عامًا، الذي يريد مغادرة فريق الأهلي السعودي. (TalkSport)

اقترب أرسنال من ضم لاعب خط وسط إيفرتون البلجيكي أمادو أونانا، 22 عامًا. (Teamtalk)

ويستعد الجانرز أيضًا للتحرك للتعاقد مع المدافع الهولندي جوريل هاتو البالغ من العمر 17 عامًا من أياكس. (تلجراف)

ستتضمن الخطوة التي أعادت الجناح جادون سانشو، 23 عامًا، إلى بوروسيا دورتموند من مانشستر يونايتد خيارًا لشراء اللاعب الإنجليزي الدولي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني. (الصن)

حدد أتالانتا سعرًا مطلوبًا قدره 51.7 مليون جنيه إسترليني لمدافعه الإيطالي جورجيو سكالفيني، 20 عامًا، والذي ارتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد. (مترو)

جالاجر يفضل البقاء في تشيلسي

يريد لاعب خط وسط تشيلسي وإنجلترا كونور جالاجر، 23 عامًا، البقاء في ستامفورد بريدج على الرغم من ارتباطه بالابتعاد. (ميرور)

لكن مدافع تشيلسي البرازيلي تياجو سيلفا (39 عاما) سيُعرض عليه العودة إلى نادي فلومينينسي السابق في الصيف. (ميرور)

يعمل كريستال بالاس على صفقة لمدافع بيتربورو يونايتد الإنجليزي تحت 20 عامًا روني إدواردز، 20 عامًا. (Evening Standard)

من المقرر أن يقدم بورنموث عرضًا للاعب خط الوسط الإكوادوري أوسكار زامبرانو، 19 عامًا، من كيتو. (فابريزيو رومانو)

لا يزال ظهير جناح باير ليفركوزن الهولندي جيريمي فريمبونج، 23 عامًا، مرتبطًا بالانتقال، لكن النادي الألماني ليس لديه نية للبيع في يناير. (فابريزيو رومانو)

يقترب ميدلسبره من التعاقد مع لاعب جمهورية أيرلندا تحت 21 عامًا فين عزاز، 23 عامًا، مقابل 2 مليون جنيه إسترليني من أستون فيلا بعد فترة الإعارة الرائعة التي قضاها لاعب خط الوسط المهاجم مع بليموث أرجيل. (سكاي سبورتس)

أستون فيلا يرغب في تمديد عقد ليون بايلي

من المقرر أن يبدأ فيلا محادثات عقد مع الجناح الجامايكي ليون بيلي البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يمكن أن يصبح أحد اللاعبين الأعلى أجرًا في النادي. (بريد)

برز باريس سان جيرمان كأحد المرشحين الأوفر حظًا للتعاقد مع حارس مرمى منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد ماري إيربس، 30 عامًا. (Evening Standard)

استفسر بايرن ميونيخ عن مدافع ميلان الإنجليزي فيكايو توموري البالغ من العمر 26 عامًا. (سكاي ألمانيا)