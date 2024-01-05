نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب بدوري روشن ومصير صفقة عمر كمال للأهلي ويوفنتوس يكتسح ساليرنيتانا بسداسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 5-1-2024 في السطور التالية:

سعد سمير: لم أتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي

علق سعد سمير لاعب سيراميكا كليوبترا الحالي، والاهلي السابق، عن اخر الاحداث والتي جاءت ابرزها بطولة السوبر المصري.

وجاءت تصريحات اللاعب عبر برنامج الهداف، والذي يقدمه ابراهيم عبد الجواد على قناة اون تايم سبورتس.

وقال سعد سمير: "قولت لأحمد ياسر ريان، بعد الفرصة الغريبة أمام بيراميدز، عادل إمام عملها في مرجان أحمد مرجان، ريان تفاجا من اهداره هذه الفرصة، لكنها تحدث مع العديد من الكبار".

وتابع: "احمد ياسر ريان من المهاجمين الكبار ويستطيع العودة للأهلي".

واستكمل: "لم اكن اتوقع انتقال امام عاشور للأهلي، لم اعلم أن الأهلي يركز في الصفقة واهم ما يميز الأهلي العمل في سرية،إمام عاشور هو لاعب شامل وبالتأكيد هو إضافة قوية للأهلي".

مصير انتقال عمر كمال للأهلي

كشف ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال، لاعب مودرن فيوتشر للأهلي، مشيرًا إلى أن صلاح محسن لم يقدم الكثير مع الأهلي وسيخرج في الانتقالات الجارية معارًا أو بيع نهائي.

وقال ضياء السيد في برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي محمد بركات المذاع عبر فضائية "المحور": " الأهلي حسم ضم عمر كمال عبد الواحد، وفيوتشر يرغب في المزايدة والحصول على أفضل سعر مقابل انتقاله".

وتابع: "أعتقد أن الاتجاه داخل النادي الأهلي خروج صلاح محسن، وله الحق في الاختيار على الاختيار كبيع أو إعارة، وقصر في حق نفسه، وكان لا بد وأن يتحمل الضغوط داخل النضياء السيد يكشف مصير انتقال عمر كمال للأهلي

كشف ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال، لاعب مودرن فيوتشر للأهلي، مشيرًا إلى أن صلاح محسن لم يقدم الكثير مع الأهلي وسيخرج في الانتقالات الجارية معارًا أو بيع نهائي.

بركات: ياسر إبراهيم أفضل لاعبي الأهلي في الوقت الحالي.. واستحق الانضمام للمنتخب

أشار الإعلامي محمد بركات إلى أهمية تواجد ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي في القائمة النهائية لمنتخب مصر استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا بطوت ديفوار 2023.

وتحدث محمد بركات في برنامجه الريمونتادا، المذاع عبر فضائية "المحور": "ياسر إبراهيم كان يستحق التواجد مع منتخب مصر من البداية، فهو ظهر مع الأهلي بمستوى متميز خلال الفترة الماضية وكان من أبرز العناصر داخل القلعة الحمراء".

وتابع: "أتمنى السلامة لـ أسامة جلال، مدافع بيراميدز ، وهو لاعب جيد وأمامه الكثير".

وأكمل: "ياسر إبراهيم له دور كبير مع الأهلي في كأس العالم للأندية، والبعض اختاره كأفضل لاعب في الفريق طوال مشوار البطولةو سيقدم الإفادة للمنتخب، وأنا سعيد بانضمامه لأنه كان يستحق ذلك".

يوفنتوس يكتسح ساليرنيتانا بسداسية ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم يوفنتوس إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعد فوز الكبير أمام ساليرنيتانا بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات دور الـ16.

رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب عن شهر ديسمبر في دوري روشن السعودي

أعلنت رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، عن فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر المنقضي.

وفاز رونالدو بهذه الجائزة كأفضل لاعب في شهر ديسمبر في الدوري السعودي، بعد تألقه وأداءه المتميز الذي حققه خلال الفترة الماضية

ونشرت رابطة دوري روشن السعودي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "هدّاف الدوري، الأكثر صناعة للأهداف، كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في شهر ديسمبر للجولات (16، 17 ، 18 ، 19) ويفوز بجائزة ‎افضل لاعب".

ويتصدر كريستيانو رونالدو، قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 هدف، متفوقاً ب3 أهداف عن المركز الثاني الكسندر ميتروفيتش برصيد 17 هدف.