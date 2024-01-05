نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إريك تن هاج يعلق على الاجتماع الخاص مع المستثمر الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقول إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد إنه عقد اجتماعات إيجابية للغاية مع المستثمرين الجدد في النادي الإنجليزي.

التقى المدير الفني تين هاج بالسير جيم راتكليف في ملعب تدريب يونايتد، وفي زيارته الأولى منذ الإعلان عن اتفاق شراء 25% من النادي عشية، قال تين هاج إنه قضى "ساعات طويلة" مع ممثلي راتكليف وإينيوس السير ديف برايلسفورد وجون كلود بلانك.

ومن المقرر أن يتم التصديق على الصفقة من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع.

وقال تين هاج في تصريحات نقلها موقع بي بي سي "لقد كان الأمر إيجابيا للغاية، لقد عقدنا اجتماعا طويلا، جلسنا معا لساعات عديدة، وكنا على نفس الصفحة بشأن العديد من القضايا، لقد كان اجتماعا بناء للغاية ونحن نتطلع إلى العمل مع بعضنا البعض".

ومن المتوقع أن يجري المستثمر الجديد تغييرات كبيرة على هيكل يونايتد، على الرغم من أن لوائح سوق الأوراق المالية تمنع حدوث ذلك في الوقت الحالي.

يقول تين هاج إنه من السابق لأوانه أن يتخذ أي شخص قرارات بهذه الأهمية نظرًا لأن راتكليف ورفاقه وقضوا بعض الوقت في أولد ترافورد يوم الثلاثاء ومرة أخرى يوم الخميس للتعرف على الموظفين وفهم كيفية عمل الفريق. وظائف النادي.

وأتم “علينا أن نترك الأمر يستقر، لقد أتوا للتو وقدموا أنفسهم. لديهم أفكار جيدة، لذلك علينا أن نرى ما يمكننا دمجه، سنعمل معًا، لقد أجرينا مناقشاتنا حول الاستراتيجيات”.