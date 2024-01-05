نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يضغط بقوة.. أونانا يخوض مباراتين في ظرف 24 ساعة فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، أن حارس المرمى أندريه أونانا سيكون متاحًا لرحلة كأس الاتحاد الإنجليزي إلى ويجان مساء الاثنين.

مانشستر يونايتد يضغط بقوة

ومع ذلك، يقول إن المحادثات مستمرة مع الاتحاد الكاميروني بشأن مدى جاهزية أونانا لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام على ملعب أولد ترافورد في 14 يناير.

ستقام مباراة الكاميرون الافتتاحية في دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية ضد غينيا بعد 24 ساعة فقط.

يونايتد على استعداد لتوفير طائرة خاصة لضمان وصول أونانا إلى المباراة في ياموسوكرو.

ومع ذلك، تساءل ديفيد مويس مدرب وست هام بالفعل عن كيفية الاستغناء عن لاعبين في التعادل يوم الثلاثاء مع برايتون بسبب التزامات كأس الأمم الأفريقية بينما تمكنت الأندية الأخرى من اختيار تشكيلتها الأفريقية لنفس الجولة من المباريات.

يشعر تين هاج أن له ما يبرره في اتخاذ موقفه، لأنه عندما وقع مع حارس المرمى من إنتر ميلان، كان ذلك على أساس أنه لن يسافر إلى ساحل العاج لأنه تقاعد من الللعب الدولية، فقط ليتم التحدث معه لتغيير عقده قبل التوقف الدولي في سبتمبر.

وقال تين هاج: “لقد كانت مشكلة خلال المحادثات مع أندريه عندما جاء إلى هنا، المحادثات بناءة وسنرى”.