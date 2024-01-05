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أحمد جودة - القاهرة - يقترب جادون سانشو مهاجم مانشستر يونايتد من الانتقال على سبيل الإعارة إلى بوروسيا دورتموند في الميركاتو الشتوي الجاري.

سانشو يقترب من العودة إلى بوروسيا دورتموند

وبحسب شبكة "بي بي سي": “دورتموند على استعداد لدفع نحو 3 ملايين جنيه إسترليني لاستعادة سانشو للفترة المتبقية من الموسم ويريدون توقيعه بسرعة كافية حتى يتمكن من الانضمام إليهم في معسكرهم التدريبي الشتوي الحالي في ماربيا”.

إن فرص سانشو في العودة تحت قيادة تين هاج معدومة بعد أن رفض اللاعب الدولي الإنجليزي الاعتذار عن منشوره المتفجر على وسائل التواصل الاجتماعي والذي اتهم فيه الهولندي بمضايقته وإخبار الأكاذيب حول سبب استبعاده من الفريق الذي تعرض للهزيمة أمام أرسنال في البداية. سبتمبر.

وقال تين هاج: "لا أستطيع أن أقول أي شيء عن ذلك". "علينا أن ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور."