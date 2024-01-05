نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجهات الأمنية توافق على حضور 30 الف مشجع لمباراة مصر وتنزانيا الودية الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت الجهات الأمنية على حضور 30 الف مشجع لمباراة مصر وتنزانيا الودية الدولية استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

ويأتي ذلك من أجل موازَرة الجماهير منتخب مصر خلال المباراة الودية أمام منتخب تنزانيا استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

يخوض منتخب مصر مباراة ودية مساء يوم 7 يناير استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 والذي تنطلق يوم 13 يناير.

وتغادر بعثة منتخب مصر إلي كوت ديفوار يوم الثلاثاء 9 يناير استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

يسعى روي فيتوريا تجهيز جميع اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس الامم الافريقية كوت ديفوار 2024 والمقرر إقامتها مساء يوم 14 يناير.