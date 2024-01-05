نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع قيمة عضوية نادي الزمالك لـ 500 ألف جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن قيمة عضوية نادي الزمالك الجديدة بعد رفعها خلال الساعات الماضية.

عبدالناصر زيدان: رفع قيمة عضوية نادي الزمالك لـ 500 ألف جنيه

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس»، إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قررت رفع قيمة عضوية الجمعية العمومية.

وأضاف، أن قيمة لعضوية الجمعية العمومية في نادي الزمالك أصبحت ٥٠٠ ألف جنيه بداية من شهر فبراير المقبل.

وأكمل، مجلس الزمالك يرى أن مكانة القلعة البيضاء تستدعي رفع القيمة لمواكبة التطور الاقتصادي الذي يمر به العالم.

يخوض نادي الزمالك دورتين وديتين في الإمارات دورة الوحدة الودية ودورة دبي للتحدي استعدادًا لعودة مباريات الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في معسكر الامارات

تنقل مباريات الزمالك في معسكر الإمارات على قنوات أبو ظبي الرياضيه المالكة لحقوق مباريات الدورتين الوديتين استعدادًا لعودة مباريات الدوري

