أحمد جودة - القاهرة - البنك الأهلي يتعاقد مع أحمد ربيع لاعب السكة

تعاقد مجلس إدارة البنك الاهلي برئاسة أشرف نصار رئيس النادي مع احمد ربيع لاعب الوسط مدافع السكة الحديد بعقد يمتد لمدة 3 مواسم ونصف.

وعقد مجلس إدارة نادي السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس النادي بوفد نادي البنك الاهلي بحضور كلًا من رئيس مجلس نادي إدارة نادي البنك الأهلي والمدير التنفيذي حاتم سمير ومدير تعاقدات نادي البنك الاهلي حمادة هاشم وتم الاتفاق علي انتقال اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان وجود اهتمام من الزمالك لضم اللاعب، وعقوبة حرمان النادي الأبيض من القيد عطلت انتقاله بشكل مؤقت".



وكان أحمد ربيع سجل هدفين للسكة الحديد في دوري المحترفين.



ويحتل فريق السكة الحديد المركز السادس برصيد 24 نقطة.



ويلتقي مع فريق مكادى يوم الثلاثاء المقبل باستاد السكة الحديد ضمن منافسات الجولة ال16