نجم الأهلي: أين هذا الثلاثي من قائمة المنتخب.. وفيتوريا يجامل حجازي

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد لاعب الأهلي السابق شريف عبدالمنعم، اختيارات المدير الفني لمنتخب مصر الأول، البرتغالي روي فيتوريا، للقائمة النهائية المشاركة في أمم إفريقيا 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار خلال الشهر الجاري.

نجم الأهلي السابق: أين الثلاثي هذا من قائمة المنتخب.. وفيتوريا يجامل حجازي

وقال عبدالمنعم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس» مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن اختيارات البرتغالي فيتوريا عليها علامات استفهام عديدة بسبب استبعاد بعض اللاعبين ذات كفاءة عالية.

وأضاف، أين طارق حامد نجم نادي ضمك السعودي وحسين الشحات المتألق مع الأهلي.

وأكمل، أين صانع الألعاب في منتخب مصر الذي سيصنع الفارق لمحمد صلاح ويساعده على التهديف وصناعة الفارق.

وتابع، أحمد حجازي نجم اتحاد جدة من بعد الإصابة أصبحت حركته بطيئة بعض الشيء كيف ينضم لقائمة المنتخب

موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم 14 يناير.

