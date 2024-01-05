نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يتمنى كلوب لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة آرسنال عن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم إفريقيا: "إذا قلت إنني أتمنى له حظًا سعيدًا فستكون كذبة".

وأصاف يورجن: "آمل أن يخرج من دور المجموعات لكن هذا ليس ممكنًا على الأرجح.. أتمنى له حظًا سعيدًا وآمل أن يعود بصحة جيدة".

ويسعتد ليفربول لمواجهة آرسنال بعد غد الأحد 7 يناير 2023 على ملعب "الإمارات"، وذلك في إطار ذهاب الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وآرسنال بعد غد الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

