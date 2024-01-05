روي فيتوريا يوجه رسالة قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - وجه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، رسالة قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وحرص البرتغالي روي فيتوريا، على نشر صورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، خلال اجتماعه باللاعبين والجهاز الفني على هامش معسكر الفراعنة المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعلق فيتوريا على ما نشره قائلًا: "دائمًا متحدين دعونا نفعل ذلك مع الأفضل"، حيث جاءت رسالته قبل أيام قليلة من البطولة التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري.

ويستعد منتخب مصر في الوقت الحالي، لمواجهة منتخب تنزانيا، يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في مباراة ودية قبل البطولة المرتقبة.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية بالبطولة حيث يلعب بجوار منتخبات كل من غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، حيث يفتتح مشواره بمواجهة موزمبيق يوم 15 يناير الجاري.

