محمد صلاح يشارك في مران منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك محمد صلاح لاعب نادي ليفربول في مران منتخب مصر اليوم استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

ويأتي ذلك عقب انضمامه لمعسكر منتخب مصر أمس استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

يخوض منتخب مصر مباراة ودية يوم الأحد القادم أمام منتخب تنزانيا على ستاد القاهرة استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

وتتجه بعثة منتخب مصر إلي كوت ديفوار يوم 9 يناير استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 يوم 13 يناير بمباراة الافتتاح منتخب كوت ديفوار وغينيا بيساو.



موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس الامم الافريقية كوت ديفوار 2024 والمقرر إقامتها مساء يوم 14 يناير.