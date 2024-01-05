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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، استلام مكافأة الحصول على برونزية كأس العالم للأندية، التي حققها مؤخرًا في البطولة التي أقيمت في جدة.

الأهلي ينتظر وصول مكافأته من برونزية كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إدارة النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة عقب انتهاء إجازة الكريسماس، من أجل إرسال مبلغ 2.5 مليون دولار، أي ما يعادل 77 مليون جنيه.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، توج بالميدالية البرونزية، عقب الفوز أمام أوراوا الياباني، برباعية مقابل هدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويتواجد الفريق في الوقت الحالي بفترة راحة لمدة 10 أيام بقرار من الجهاز الفني، عقب الفوز بلقب بطولة السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر بالمباراة النهائية.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في كوت ديفوار 13 يناير الجاري.