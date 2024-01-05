منتخب مصر يواجه تنزانيا وديا الأحد باستاد القاهرة

أحمد جودة - القاهرة - يخوض في السادسة مساء الأحد المقبل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا، باستاد القاهرة الدولي في اطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع