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أحمد جودة - القاهرة - يخوض في السادسة مساء الأحد المقبل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا، باستاد القاهرة الدولي في اطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري.
منتخب مصر يواجه تنزانيا وديا الأحد باستاد القاهرة
تشهد قائمة منتخب مصر تواجد ٢٧ لاعبا وهم:
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى
الدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى
الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة
الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.