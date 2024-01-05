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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد التونسي عن القميص الرسمي الذي سيرتديه المنتخب الأول لكرة القدم في المباريات المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

رسميًا.. منتخب تونس يعلن عن القميص الرسمي لبطولة كأس أمم إفريقيا

وكشف الاتحاد التونسي عن قميصه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقام بمشاركة صور مع الجمهور تحمل لاعبي المنتخب وهم يرتدون القميص الأساسي والاحتياطي المشارك في مباريات كأس أمم إفريقيا.



وقد أعلنوا عن الزي الجديد للمنتخب، الذي أعدته شركة الملابس الراعية لازياء المنتخب، والمشاركة أيضا خلال نهائيات كأس امم افريقيا، التي تقام في كوت ديفوار 2024.



حيث قامت الشركة بالإعلان عن نسختين لزي المنتخب الوطني، في حالتي المضيف والضيف، واعتمدوا على اللونين التقليدين وهما الابيض والاحمر.



ويواجه منتخب تونس نظيره موريتانيا غدًا السبت، حيث أنه يتواجد في المجموعة الخامسة، برفقة كلا من ناميبيا ومالي، جنوب إفريقيا.