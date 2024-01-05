نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. فيتوريا يوجه رسالة للجماهير المصرية وتصريحات حسين لبيب في ذكرى تأسيس الزمالك وكلوب يفاجئ صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 5-1-2024 في السطور التالية.

روي فيتوريا يوجه رسالة قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية

وجه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، رسالة قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وحرص البرتغالي روي فيتوريا، على نشر صورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، خلال اجتماعه باللاعبين والجهاز الفني على هامش معسكر الفراعنة المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعلق فيتوريا على ما نشره قائلًا: "دائمًا متحدين دعونا نفعل ذلك مع الأفضل"، حيث جاءت رسالته قبل أيام قليلة من البطولة التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري.

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ماذا يتمنى كلوب لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا؟



تحدث يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة آرسنال عن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم إفريقيا: "إذا قلت إنني أتمنى له حظًا سعيدًا فستكون كذبة".

وأصاف يورجن: "آمل أن يخرج من دور المجموعات لكن هذا ليس ممكنًا على الأرجح.. أتمنى له حظًا سعيدًا وآمل أن يعود بصحة جيدة".

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في الذكرى الـ113 لتأسيس نادي الزمالك.. ماذا قال حسين لبيب ؟

احتفل حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالذكرى الـ 113 لتأسيس القلعة البيضاء، وذلك من خلال بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال حسين لبيب في بيانه: "الزمالك أولا، جَماهِير نَادِي الزمالك الْعَظِيمَة، يُسْعِدَنِي أَن نشارككم اليَوم ونشارك كُل الجَمَاهِير الريَاضِيَة الْمِصرِيَة والعَرَبِية والأفريقية ذِكْرِي مُرُور 113 عَام عَلِيّ تَأْسِيس نَادِينَا الْعَظِيم نَادِي الزمالك أَكْبَر قَلعُه رِيَاضِيَة فِي مِصر.

رَغم أَن مُجَرد اقترانا بالزمالك حَدَثَ فِي حَد ذَاتِهِ يَستَحِق الِاحتِفَال فِي كُل وَقتٍ.

إلا أَنّنَا اليَوْم نتشارك الذكْرِيّ الَّتِي تَعكِس مدي عُمْق جذُور هَذَا الكِيان العَظِيم الضاربة فِي تَارِيخِ مِصرَ الحبيبة.

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الأهلي ينتظر وصول مكافأته من برونزية كأس العالم للأندية

ينتظر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، استلام مكافأة الحصول على برونزية كأس العالم للأندية، التي حققها مؤخرًا في البطولة التي أقيمت في جدة.

ومن المقرر أن يخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إدارة النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة عقب انتهاء إجازة الكريسماس، من أجل إرسال مبلغ 2.5 مليون دولار، أي ما يعادل 77 مليون جنيه.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، توج بالميدالية البرونزية، عقب الفوز أمام أوراوا الياباني، برباعية مقابل هدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.