نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في برشلونة بسبب كانسيلو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف برشلونة الإسباني عن حجم إصابة نجم الفريق البرتغالي جواو كانسيلو البالغ من العمر 29 عامًا كان قد تعرض للإصابة في ركبته اليسرى في مواجهة لاس بالماس والتي انتهت بفوز البرسا بهدفين مقابل هدف وذلك في إطار مواجهات الجولة رقم 19 من عمر بطولة الدوري الإسباني وتم استبداله عقب مرور 11 دقيقة فقط من بداية اللقاء.

صدمة في برشلونة بسبب كانسيلو

وقال برشلونة في بيان رسمي له: “أظهرت الاختبارات التي أجريت اليوم الجمعة أن جواو كانسيلو يعاني من شد في الرباط الجانبي الأوسط بركبته اليسرى”.

واختتم برشلونة بيانه قائلا: “كانسيلو غير متاح للمشاركة وتعافيه سيحدد عودته”.

يذكر أن البرتغالي جواو كانسيلو كان قد شارك في 22 مباراة مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي في جميع البطولات، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين فقط.

ويستعد برشلونة لمواجهة مضيفه بارباسترو مساء يوم الأحد المقبل في إطار مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس ملك إسبانيا.