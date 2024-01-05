نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يقطع طريق الأهلي في صفقة شتوية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر مسؤولو نادي الزمالك اللاعب هشام صلاح، نجم الاتحاد السكندري، هدفًا مهمًا في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، حيث يسعى النادي الأبيض إلى التعاقد معه بشكل قوي.

الزمالك يستهدف هشام صلاح بعد فشل ضم عمر كمال

يأتي ذلك في ظل المفاوضات التي تجري مع اللاعب، الذي كان يشغل اهتمام الغريم التقليدي للزمالك، النادي الأهلي.

تسعى إدارة الزمالك إلى حسم هذه الصفقة بعد تعقيدات تتعلق بقضية القيد داخل الفريق الأبيض. يأتي هذا في سياق استبعاد احتمالية انضمام عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، إلى صفوف الزمالك بعد اقترابه من الانضمام إلى النادي الأهلي بناءً على رغبته الشخصية.

تمتلك إدارة الزمالك اليقين الحالي بعدم إمكانية حسم صفقة عمر كمال عبد الواحد لصالحها، مما يجعلها تتجه نحو التفاوض بقوة مع هشام صلاح. يسعى الزمالك إلى حسم هذه الصفقة بمجرد حل أزمة القيد، مما يعني إغلاق الباب أمام الأهلي في السعي وراء الحصول على خدمات اللاعب.