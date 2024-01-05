نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حصة تاريخ الكان".. منتخب الكاميرون بطولات من قلب المعاناة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منتخب الكاميرون.. هو أحد المنتخبات التي لها باع ثقيل في القارة الأفريقية، فالأسود الغير مروضة تستطيع التغلب على المعاناة والأزمات من أجل رفع اللقب، والتواجد على منصة التتويج.

منتخب الكاميرون بطولات من قلب المعاناة

ويستعد الأسود للمشاركة في النسخة القادمة من أمم افريقيا، والتي تنطلق ب كوت ديفوار بعد 10 أيام، من أجل العودة بلقب اخر في تاريخهم.

لكن بالنظر إلى تاريخ الكاميرون، خلال المشاركة في بطولة أمم افريقيا، يأتي التتويج باللقب من معاناة وأزمات ووقائع جدلية نستعرضها في السطور القادمة:

2017 ولقب غالي أمام الفراعنة

اخر ألقاب الأسود، كانت في الجابون عام 2017، بدأت الأزمة باعتذار المحترفين عن المشاركة من أجل التركيز عن مع أنديتهم، خاصة أن البطولة كانت في منتصف موسم الدوريات الأوروبية.

السباعي الذي رفض المشاركة، جاء على رأسهم أندريه أندري أونانا وجويل ماتيب وزامبو أنجويسا وألان نيوم وجاي نداي وماكسيم بونجي وإبراهيم أمادو.

ومع رد فعل الاتحاد الكاميروني العنيف والذي طالب بمنعهم من المشاركة مستقبلا، والاعتماد على الشباب والبدلاء،توج الأسود على حساب الفراعنة، معتمدا على عناصر ومواهب جديدة.



2000 فرحة وسط ازمات كبيرة

الكاميرون حالها، حال أغلب دول الجنوب الافريقي، التي تواجه تقلبات سياسية كبيرة، إلا أن في ذلك العام وصل الوضع داخلها إلى أسوا نقطة ممكنة، الظلام سيطر على كل شيئ، ليكون منتخب الكاميرون هو نقطة النور الوحيدة بعد تحقيق اللقب الافريقي.



2002 إنجاز جديد وسط الكوارث

الكوارث السياسية استمرت تلاحق الكاميرون، وتحديدا في صراع مع نيجيريا سيادة شبه جزيرة باكاسي الغنية بالنفط، إضافة لتمرد داخلي، لتكون مشاركة الأسود الغير مروضة قاب قوسين أو أدنى، لكن للمرة الثانية يتوج المنتخب الكاميروني باللقب في نسخة شهدت ارتدائه زي دون اكمام وقطعة واحدة، عرضته للغرامة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وكانت محط جدال كبير



و تتكرر الازمات في عام 2019، في النسخة التي أقيمت على الأراضي المصرية، والتى رفض فيها الاتحاد الكاميروني المكافأة المنصوص عليها وفقا للائحة البطولة، ومع تدخل المسئولين لم يصمد الاسود كثيرا وودعوا من دور 16.

أما نسخة 2021 كانت الفرصة الذهبية لصامويل ايتو والذي طمح في التتويج، لكن المثير في الأمر أن الكاميرون لم تستعد للعرس الافريقي سوى قبلها بأيام، وسط احتمالية الغاء البطولة، بعد تأجل إقامتها صيفًا بسبب الامطار الغزيرة.

أحلام الكاميرون في التتويج رغم التنظيم المتواضع قتلتها الفراعنة ليحقق رفاق ايتو برونزية البطولة في اخر المطاف

ترى هل تتكرر أزمات اسود الكاميرون فى تلك النسخة القادمة هذا ما سنشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة.

