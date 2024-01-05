نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الذكرى الـ113 للزمالك.. تاريخ حافل من البطولات لمدرسة الفن والهندسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل اليوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024، نادي الزمالك، بذكرى تأسيسه رقم 113، وإنشاء أحد قطبى الكرة المصرية، بتاريخ حافل من البطولات والانجازات، والالقاب.

تاريخ حافل من البطولات لمدرسة الفن والهندسة



ويعد اليوم ذكرى ميلاد نادي الزمالك منذ تأسيسه فى يوم 5 يناير عام 1911، وكان يحمل اسم نادى قصر النيل، وفي ذلك الوقت كان جورج مرزباخ رئيس المحاكم المختلطة فى مصر يحتل رئاسة النادى، وعقب ذلك وفى عام 1913 تم نقل مقر النادى في تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس وتغير اسمه إلى المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة، وفى عام 1941 تم تغيير اسم النادى إلى نادى فاروق نسبة إلى حضور الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان مباراة نهائى كأس مصر التي أقيمت بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلى وفاز الأبيض فيها بنتيجة سداسية مقابل لاشيء.

وفي ثورة 23 يوليو 1952 تم تغير الاسم للمرة الثالثة إلى اسم الزمالك، وتم نقله لمنطقة ميت عقبة بالمهندسين على شارع جامعة الدول العربية.



ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدوين بطولاته على المستوى المحلي وفاز في بطولة الدوري المصري الممتاز 14 مرة، كما نجح في الحصول على بطولة دوري منطقة القاهرة 14 مرة، ودوري منطقة الجيزة مرة واحدة.

ويعد نادي الزمالك أول فريق مصري يحصل على بطولة كأس مصر، ونجح في حصده 28 مرة ويعتبر الزمالك أول فريق مصري يفوز ببطولة كأس مصر بمسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصري 4 مرات.

ولم تقف بطولاته عند ذلك ولكنه نجح في الحصول على بطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس أكتوبر مرة، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس حب مصر مرة وهي البطولة التي اقيمت مرة واحدة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات، وكأس دورة الأسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة.

وعلى المستوى الأفريقي تمكن نادي الزمالك من الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو توري بعد فوزه بالكأس للمره الثالثة في تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصري يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقي 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسي في الفوز بهذه البطولة.

وبهذا تمكن نادي الزمالك من اجمال تاريخه ببطولات حافلة من الإنجازات وحصد إجمالي 77 بطولة، جمعهم محلية وقاريا وإقليميا.



وفاز أيضا الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس السوبر المصري السعودي مرتين، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين.