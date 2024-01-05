نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت العدل يتحدث عن مساعدة عائلته لـ "الزمالك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف السيناريست والكاتب مدحت العدل، عن حقيقة وقوف عائلته بجانب نادي الزمالك في الفترة الحالية، من أجل حل أزمات الفريق الأبيض، للعودة من جديد لمنصات التتويج.

ماذا قال مدحت العدل؟

وقال العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "احنا بنحب نادي الزمالك وبنحب دائما نساعده، ودائما واقفين جنبه بأي شكل من الأشكال".

وأضاف مدحت العدل: "نادي الزمالك حاليا له متحدث رسمي هو فقط من له الحق في الإدلاء بالتصريحات، حول التعاقدات وأزمة القيد ونحن نحترم ذلك، ولا نستطيع الحديث في أي أمور داخلية".

وأردف: "جماهير الزمالك هي اللاعب رقم واحد، ومهما حدث هي المحرك الأساسي للنادي، والحصن المنيع له ولازم نشركهم على صمودهم".

موعد مباراه الزمالك القادمة في معسكر الإمارات

يخوض نادي الزمالك دورتين وديتين في معسكر الامارات منتصف شهر يناير الجاري استعدادًا لعودة مباريات دوري نايل عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.