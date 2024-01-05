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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على قرارات مجلس إدارة لافيينا بدوري المحترفين

دفعت نتيجة تعادل لافيينا أمام ابو قير للأسمدة سلبيا بالجولة 15 بدورى القسم الثانى ' ا ' المحترفين، قيام مجلس إدارة نادى لافيينا برئاسة محمود الاسيوطى لاتخاذ عدة قرارات إزاء مستقبل الجهاز الفنى واللاعبين.

حيث قررت ادارة النادى قبول اعتذار عبد الباقى جمال المدير الفني للفريق الأول بالنادى واحمد عثمان المدرب العام مع توجية الشكر لهم على الفترة التى قادوا فيها الفريق فى دورى المحترفين.

فيما مجلس إدارة نادى لاڤيينا يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول

قرر تم تعيين احمد صلاح كمديرا فنيا وجهاز معاون مكون من محمد شديد قناوى مدربًا عامًا ومحمد شوقي معد بدني مع استمرار مصطفي المحمدى مدربًا لحراس المرمي وعماد حمدى اخصائى للعلاج الطبيعي وحامد موسي ومحمد اكرم جهاز إدارى ووائل حبيب مديرا رياضيا.

وكان احمد صلاح يشغل منصب المدرب العام للفريق حاليا ومدرب بالفريق الأول لنادى لاڤيينا من القسم الرابع وحتى الآن، وصعد مع الاسيوطي من القسم الثالث إلى دورى القسم الثانى ثم إلى الدورى الممتاز ولعب للعديد من الأندية أبرزها حرس الحدود وطلائع الجيش والاسيوطى.

فيما كان عبد الباقى جمال قد قاد لافيينا فى 6 مباريات حقق خلالها انتصارين وتعادل في 3 وخسر مباراة وحيدة.

وكان لافيينا قد خاض موسمه تدريبيا احمد عيد عبد الملك فيما رحل عن قيادة الفريق بعد الخسارة أمام غزل المحلة بنتيجة 2/1.



فيما قررت لجنة الكرة باجتماعها اتخاذ قرار بالإجماع بعدم الموافقة على بيع أو إعارة اى لاعب هذا الموسم وعدم النظر فى اى عروض مقدمة من اى نادى سواء فى الدورى الممتاز أو دوى المحترفين وذلك للحفاظ على قوام الفريق والاستمرار في سباق المنافسة على الصعود بقوة.



واكدت لجنة الكرة أن الاستغناء عن احمد سالم جاء بسبب وجود 3 لاعبين أجانب فى حين تنص لائحة اتحاد الكرة على مشاركة لاعبان فقط في المباريات.

ويحتل لافيينا المركز الثامن برصيد 24 نقطة بدورى القسم الثانى ' ا '