113 سنة زمالك.. أشهر 10 لاعبين في تاريخ القلعة البيضاء

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أحمد جودة - القاهرة -

يحتفل نادي الزمالك بذكرى تأسيسه اليوم، تحت اسم نادي قصر النيل، ليتولى جورج مرزباخ رئيس المحاكم المختلطة انذاك رئاسة النادي، لتبدأ قصة أحد قطبي الكرة المصرية وتصل إلى 113 عاما بحلول اليوم.

وخلال تاريخ القلعة البيضاء، توافد العديد من اللاعبين أصحاب البصمات التاريخية، والذين ساهموا في فوز الزمالك بالبطولات.

أشهر 10 لاعبين في تاريخ القلعة البيضاء

ونستعرض في السطور القادمة أبرز 10 لاعبين في تاريخ القلعة البيضاء، صنعوا تاريخا عريقا وحصدوا البطولات بقميص الزمالك.



حسن شحاتة

بالتأكيد مع ذكر الأساطير، يأتي حسن شحاتة لاعب الزمالك ومدرب المنتخب المصري السابق على رأس القائمة، فالمعلم كان صاحب مشوار عريق مع الزمالك، وأول من حصد جائزة أفضل لاعب في قارة غير قارته الأصلية

"قارة اسيا ".



فاروق جعفر

القائد التاريخي للقلعة البيضاء، ولاعب مؤثر في الزمالك، والمنتخب المصري لقب بملك النص بسبب مهاراته الكبيرة في وسط الملعب،



علي خليل

الشقيقان خليل علي واسامة، كانوا من اصحاب المهارات، لكن لعلي واقعة مشهورة، في مباراة الزمالك والإسماعيلي تحديدا عندما سجل هدفا في شباك الاسماعيلي إلا أن الهدف كان من الخارج ليذهب خليل للحكم ويخبره الحقيقة في واقعة نالت احترام الجميع واستحدثت جائزة البسالة الرياضية.

عبد الحليم علي

عندليب الزمالك هو أحد العناصر المشهورة، وهداف القلعة البيضاء برصيد 138 هدفا من اصل 339 مباراة ارتدى فيها قميص الزمالك

خالد الغندور

لم يكن ارتباط الغندور بالزمالك، إعلاميا فقط، بل كان له باع طويل في الملاعب، كونه أكثر قائدي الفريق فوزا بالبطولات مع النادي، وقاد بندق كما لقب لقصر قامته، بداية من 1997 حتى 2003 وقت الاعتزال.

أشرف قاسم

برنس الكرة المصرية كما لقب، كان أحد مدافعي الزمالك اصحاب التاريخ العريق، وصاحب اللعب الهادئ ليكون أحد اساطير الدفاع البيضاء.



حازم امام

عضو اتحاد الكرة الحالي، هو أحد اللاعبين المشهورة داخل القلعة البيضاء وصاحب تجربة الاحتراف في الدوري الايطالي ليكون الثعلب الصغير امتداد لعائلة امام الكروية بامتياز داخل الزمالك.



شيكابالا

محمود عبد الرازق شيكابالا، بات ضمن اللاعبين اصحاب الشهرة في القلعة البيضاء من كل الجوانب، فهو يمتلك المهارة والقوة، لكن من اللاعبين اصحاب اثارة الجدل بينه وبين جمهور المنافس التقليدي الاهلي.

قائد فريق الزمالك كان ضمن الكتيبة التي ساهمت في حصد لقبي الدوري المصري.

أيمن حفني

لقب بحاوي القلعة البيضاء، تميز باللعب الهادئ والذكاء، ورغم بينته الضعيفة نسبيا مقارنة بباقي اللاعبين امتلك الحلول في مباريات معقدة.



احمد زيزو

في الجيل الحديث، استطاع احمد زيزو خطف الاضواء داخل القلعة البيضاء، بعد اداء قوي مع القلعة البيضاء والفوز بلقب هداف الدوري ليكون أحد اعمدة الفريق الاساسية.