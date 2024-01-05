نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يقتحم السباق على جوهرة جيرونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يراقب ميجيل جوتيريز نجم جيرونا الإسباني والبالغ من العمر 22 عامًا، حيث يمتلك عقدًا مع جيرونا يمتد حتى يونيو عام 2027.

مانشستر يونايتد يراقب جوتيريز

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع ظهير أيسر في شهر يناير الحالي في ظل رحيل الإسباني سيرخيو ريجيلون.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كشافي مانشستر يونايتد كانوا حاضرين في مباراة جيرونا أمام أتلتيكو مدريد والتي انتهت بفوز جيرونا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف يوم الأربعاء الماضي من أجل متابعة جوتيريز.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جوتيريز نال إعجاب كشافي مانشستر يونايتد بسبب قدرته على تشكيل تهديد هجومي وأن مانشستر سيتي يراقبه أيضًا.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن سعر جوتيريز يبلغ نحو 22 مليون جنيه إسترليني.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن جوتيريز شارك في 20 مباراة مع جيرونا منذ بداية الموسم الحالي في جميع البطولات، حيث سجل هدف وحيد وصنع 3 أهداف آخرين.

يذكر أن جوتيريز كان قد انضم إلى جيرونا في صيف عام 2022 مقابل 4 مليون يورو قادمًا من ريال مدريد.