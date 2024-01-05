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أحمد جودة - القاهرة - 13 هدف حصيلة نتائج مباريات الاسبوع الثامن بالقسم الرابع ببنى سويف

أنتهت اليوم منافسات الجولة الثامنة بدورى القسم الرابع بمحافظة بنى سويف، وتشهد المسابقة مشاركة 7 فرق تطمح فى المنافسة على الصعود لدورى القسم الثالث.



حيث شهدت الجولة إحراز 13 هدف خلال 3 مباريات، فيما واصل مركز شباب الواسطى تشبثه بقمة المجموعة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.



حيث نجح مركز شباب باروط فى تحقيق فوز صعب بنتيجة 3/2 على ضيفه مركز شباب الفشن بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب باروط، وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من على معوض وعاونه احمد عبد الباسط واسلام فوزى وياسر سيد مراقب حكام، ليرتفع رصيد باروط للنقطة 14 فيما توقف رصيد مركز شباب الفشن عند 6 نقاط.

وسقط مركز شباب ناصر فى فخ الخسارة بهدف نظيف بملعبه أمام مركز شباب الواسطى، ليتوقف رصيد مركز شباب ناصر عند 13 نقطة فيما ارتفع رصيد مركز شباب الواسطى للنقطة 19.



وحقق نادى الفشن فوزا بنتيجة 4/3 على شقيقه نادى شبان الفشن بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب الفشن، ليرتفع رصيد نادى الفشن للنقطة 6 فيما توقف رصيد نادى شبان الفشن عند نقطة وحيدة.

فيما لم يشارك نادى اهناسيا بمباريات تلك الجولة.



جدول ترتيب المجموعة:

1 - مركز شباب الواسطى 19 نقطة .

2 - مركز شباب باروط 14 نقطة .

3 - مركز شباب ناصر 13نقطة.

4 - نادى اهناسيا 8 نقاط .

5 - مركز شباب الفشن 6 نقاط.

6 - نادى الفشن 6 نقاط.

7 - نادى شبان الفشن نقطة .