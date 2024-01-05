113 سنة زمالك.. تاريخ كبير من الإنجازات واللعب والفن الهندسة

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أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم 5 يناير 2024، الذكرى السنوية الـ 113 على تأسيس نادي الزمالك، أحد قطبي الكرة المصرية، منذ تأسيس القلعة البيضاء في 5 يناير 1911م.



-تاريخ تأسيس نادي الزمالك

وتأسست القلعة البيضاء في 5 يناير 1911، كنادي رياضي واجتماعي وثقافي تحت اسم "نادي قصر النيل"، وتولى جورج مرزباخ، رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك، رئاسة النادي.

وفى عام 1913 تغير اسم النادي إلى اسم "المختلط" نسبة إلى المحاكم المختلطة، والتى كان سعد زغلول أحد أفرادها، حيث كان رائد الحركة الوطنية المصرية.

وبحلول عام 1941 تغير اسم النادي إلى نادي "فاروق"، وكان ذلك بعدما حضر الملك فاروق ملك مصر والسودان مباراة نهائى كأس مصر التاريخية بين الزمالك والأهلى، والتي فاز بها الأبيض بنتيجة 6-0.



ومن جانبه طالب الملك فاروق من حيدر باشا وزير الحربية ورئيس النادي وقتها، أن يقوم بتغيير اسم النادي إلى نادي "فاروق".

وفي عام 1952 مع ثورة 23 يوليو، تم تغيير اسم النادي إلى نادي "الزمالك" وتم نقل النادي إلى منطقة ميت عقبة بالمهندسين بشارع جامعة الدول العربية.



-شعار نادي الزمالك

وفي عام 1941م كان الشعار الملكي لمملكة مصر والسودان هو الشعار الرسمي لنادى الزمالك حينها، حيث كان الشعار يتكون من مزيج من الرياضة والحضارة المصرية القديمة.

ويحاط شعار الزمالك بخطين باللون الأحمر لأنه رمز الكفاح فى سبيل تحقيق النصر، كما يظهر في نصف الشعار رامي السهم الذي يصوب نحو الهدف، مرتديا الزي الفرعوني.



ويعبر شعار الزمالك عن الانتماء لمصر والاعتزاز بالحضارة المصرية القديمة.



- رؤساء نادي الزمالك

تولى رئاسة نادي الزمالك الملوك والوزراء والباشاوات، الأجانب والمصريين كل رئيس منهم كان له بصمته الخاصة على القلعة البيضاء، ووصل عدد رؤساء القلعة البيضاء إلى 20 رئيس حتى الآن.



جورج مرزباخ

بلجيكا بيانخى

محمد بدر

محمد حيدر باشا

عبد الحميد الشواربي

محمود شوقي

عبد اللطيف أبو رجيلة

علوي الجزار

حسن عامر

حلمي زامورا

توفيق الخشن

حسن عامر

حسن أبو الفتوح

نور الدالي

جلال إبراهيم

كمال درويش

مرسي عطا الله

مرتضى منصور

ممدوح عباس

محمد عامر مؤقت

جلال إبراهيم

أحمد بكري مؤقت

عماد عبد العزيز مؤقت

حسين لبيب مؤقت

مرتضى منصور

حسين لبيب



-بطولات نادي الزمالك



ونجح نادي الزمالك طوال تاريخه في الفوز بـ79 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات في الوطن العربي.



-الدوري المصري الممتاز 14 مرة.

-كأس مصر 28 مرة.

-كأس السوبر المصري 4 مرات.

-دوري منطقة القاهرة 14 مرة.

-كأس السلطان حسين مرتين.

-كأس أكتوبر مرة واحدة.

-دوري أبطال إفريقيا 5 مرات.

-كأس السوبر الإفريقي 4 مرات.

-كأس الكونفيدرالية الإفريقية مرة واحدة.

-كأس الكؤوس الإفريقية مرة واحدة.

-الكأس الأفروآسيوية للأندية مرتين.



ونشرت حسابات نادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للنادي، احتفالا بالذكرى صورًا تجمع أبرز نجوم القلعة البيضاء، وعلقوا عليها: "113 عامًا من الإنجازات والبطولات، 113 عامًا من العطاء والتاريخ الرياضي المُشرِّف، 113 عامًا من إنجاب أعظم المواهب الرياضية".