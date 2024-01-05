قائمة ريال مدريد لمواجهة أراندينا بكأس ملك إسبانيا.. غيابات بالجملة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد قائمة الفريق المشاركة في مباراته ضد أراندينا في إطار كأس ملك إسبانيا، المقرر إقامتها غدًا السبت. شهدت القائمة عدة غيابات بارزة، حيث يتخلف لاعبون مهمون عن المشاركة، وهم تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، توني كروس، تشواميني، وفينيسيوس جونيور.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أراندينا

تعرض لوكاس فاسكيز لإصابة في العضلة النصف الوترية في فخذه الأيمن، وقد أعلن نادي ريال مدريد تشخيص هذه الإصابة.

قائمة الفريق للمباراة تشمل:

حراسة المرمى: لونين، كيبا، فيران.

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، فيران جارسيا، روديجر، كاريو، توبياس.

خط الوسط: بيلينجهام، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، داني سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتن، نيكو باز.

خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز، ألفارو.

متى يُقام لقاء ريال مدريد وأراندينا؟

سيُجرى لقاء ريال مدريد وأراندينا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا 2023-24 يوم السبت الموافق 6 يناير 2024، على أرض ملعب "إل مونتيسيلو". ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

هل يُمكنني معرفة القنوات التي ستبث مباراة ريال مدريد وأراندينا؟

تمتلك شبكة قنوات SSC Sport السعودية حقوق البث الحصرية لبطولة كأس ملك إسبانيا في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستتولى نقل المباراة. وسيتم بث اللقاء على قناة SSC HD1، ويمكنك متابعتها عبر الإنترنت.