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أحمد جودة - القاهرة - تحدث إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، عن اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع النجم برونو جيماريش.

يُعتبر جيماريش من الأعضاء المميزين في صفوف نيوكاسل، حيث أفادت تقارير صحفية حديثة بأن باريس سان جيرمان يسعى لاستقطابه.

حقيقة اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع جيماريش

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية، أشار هاو إلى أهمية الاحتفاظ بأفضل اللاعبين في الفريق لفترة طويلة، معبرًا عن تصميم الفريق على تحقيق هذا الهدف.

وقال هاو: "عندما يتعلق الأمر بأفضل اللاعبين لدينا، نسعى دائمًا للحفاظ عليهم في صفوف النادي لأطول فترة ممكنة، وهو هدفنا الرئيسي بالتأكيد".

وأضاف: "من الطبيعي في الفترة القصيرة أن نواجه احتمالات جلب لاعبين جدد، ولكننا سنقوم بتقييم الوضع تباعًا، ونأمل في استعادة بعض لاعبي الطليعة بحلول نهاية يناير".

وفيما يتعلق بالصفقات المحتملة، أشار هاو إلى أنهم يعملون بشكل فعّال خلف الكواليس، مُشيرًا إلى أن النشاط في سوق الانتقالات لا يتوقف أبدًا، بغض النظر عن مستوى النشاط فيه.