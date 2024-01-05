نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يوافق على رحيل لاعبه لضم أول صفقات الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر مسؤول في الجهاز الفني لنادي الزمالك بأن لاعب وسط فريق إنبي، زياد كمال، يدخل قائمة المرشحين للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الزمالك يراقب زياد كمال

وأكد المصدر أن زياد كمال يعد مرشحًا بعد أن تم طرح اسمه أمام إدارة النادي، مشيرًا إلى أن إدارة الزمالك قررت التركيز على البحث عن لاعب وسط لتعزيز صفوف الفريق، وأن هذا المركز يأتي ضمن أولوياتها في ملف التدعيمات.

وأكمل المصدر قائلًا: "مسئولو الزمالك ينتظرون إنهاء مسألة رفع الإيقاف المتعلقة بالتسجيل لتحديد حاجة الجهاز الفني للتدعيم في خط الوسط".

وأختتم المصدر بالقول: "يتجه النادي إلى استبعاد عمرو السيسي من الحسابات في حال تم رفع الإيقاف عنه، مما قد يؤدي إلى رحيله عن صفوف الفريق".