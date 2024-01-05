نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات مانشستر سيتي عن مواجهة هدرسفيلد بكأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن آخر التطورات المتعلقة بثلاثة لاعبين هم كيفين دي بروين وإيرلينج هالاند وجيرمي دوكو، قبل مباراة هدرسفيلد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

غيابات مانشستر سيتي عن مواجهة هدرسفيلد

كان دي بروين قد جلس على مقاعد البدلاء في مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد للمرة الأولى منذ أغسطس بعد إجراء عملية جراحية في أوتار الركبة. فيما عاد دوكو وهالاند إلى التدريبات.

وقال جوارديولا في مؤتمره الصحفي: "إنهم جاهزون، خضعوا للحصص التدريبية معنا في الفترة الأخيرة، جيريمي يشعر بالارتياح حقًا، وكيفين أيضًا".

وأضاف: "كيفين غاب لفترة طويلة، لذا علينا أن نكون حذرين ونمنحه الدقائق المناسبة للعودة بشكل صحيح".

وتابع: "إيرلينج هالاند في حالة أفضل قليلًا، لكن يجب أن نكون حذرين، خاض جلستين أو ثلاث جلسات ويشعر بحالة جيدة".

وختم جوارديولا حديثه بالقول: "آمل أن يكونوا جاهزين للمشاركة قريبًا، لا يمكنني التأكيد ما إذا كانوا سيلعبون يوم الأحد أم أمام نيوكاسل في 13 يناير، ولكن بالنسبة للبقية فإنهم سيكونون جاهزين".

وتحدث أيضًا عن غيابات الفريق، قائلًا: "هناك أربعة لاعبين خارج القائمة، رودري لسوء الحظ فقدت جدته أمس، لن يكون معنا، قضايا الأسرة هي الأهم بالنسبة لنا، ونتمنى له العودة قريبًا، الأسرة تأتي أولًا".

وأكد: "برناردو سيلفا وسكوت كارسون وكالفين فيليبس وماتيوس نونيز، يعانون من بعض الإصابات".

وأختتم حديثه بشأن جون ستونز: "إنه يتحسن لكنه لا يشارك في التدريب مع الفريق حتى الآن، لا أعرف متى سيعود".