أشرف حكيمي: سأبذل ما بوسعي لتتويج المغرب بكأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - علق أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على انضمامه للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار منتصف يناير الجاري.

ماذا قال أشرف حكيمي؟

صرح أشرف حكيمي، الذي يلعب لصفوف المنتخب المغربي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بفرحه الكبير بانضمامه إلى معسكر منتخب بلاده استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وأعرب حكيمي، في تصريحاته لموقع اتحاد الكرة المغربي، عن سعادته الفائقة بالتواجد مع زملائه للتحضير بشكل جيد للتحديات المقبلة، مشيرًا إلى أهمية البطولة القارية التي يتطلعون الآن للمشاركة فيها.

وقدم حكيمي شكره للجماهير التي تدعمه وتقف بجانبه في جميع الظروف، سواء في اللحظات الصعبة أو أوقات الانتصار.

وأكد أنه سيبذل قصارى جهده من أجل الجماهير المغربية، معربًا عن تمنيه تحقيق نتائج إيجابية والتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية.

يُشار إلى أن نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 ستُقام في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.