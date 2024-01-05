أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لدياموند والإعلاميين وأورانج في افتتاح الدور الثاني للقسم الثالث

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت منافسات الجولة الرابعة عشر - بداية الدور الثاني - للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثاني، بإقامة 7 مباريات.

1- كاسكادا مع دياموند

يشهد ملعب نادي السلمانيه لقاء بين فريق كاسكادا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عماد دربالة برصيد 13 نقطة مع فريق دياموند متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالي برصيد 31 نقطة.

وحقق فريق دياموند الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

2- منشية ناصر مع أورانج

على ملعب نادي منشية ناصر يواجه فريق منشية ناصر التاسع بقيادة عماد عابدين برصيد 14 نقطة فريق اورانج الثالث بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 30 نقطة.

وحقق اورانج الفوز في الدور الأول بهدفين نظيفين.

3- الإعلاميين مع المعادي

على ملعب نادي الإعلاميين يستضيف فريق الإعلاميين وصيف المجموعة بقيادة ياسر راشد برصيد 30 نقطة مع فريق المعادي صاحب المركز السادس بقيادة احمد الجداوى برصيد 17 نقطة، وشهد الدور الأول تعادلهما بهدف لمثله.

4- بشتيل مع ابو النمرس

على ملعب نادي بشتيل يخوض فريق بشتيل صاحب المركز الرابع بقيادة جمال حواش برصيد 26 نقطة لقاء صعب مع فريق ابو النمرس صاحب المركز العاشر بقيادة عماد قاسم برصيد 14 نقطة.

5- الصيد مع صول

على ملعب نادي الصيد يحل فريق صول صاحب المركز الثاني عشر بقيادة احمد الضظوى برصيد 12 نقطة ضيفًا على فريق الصيد الخامس بقيادة طارق حسن برصيد 22 نقطة.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

6-حلوان العام مع حدائق الاهرام

على ملعب نادي حلوان العام يستقبل فريق حلوان العام الثامن بقيادة محمد صفوت كشرى برصيد 16 نقطة فريق حدائق الاهرام صاحب المركز السابع بقيادة محمود نصر برصيد 16 نقطة.

وحقق فريق حدائق الاهرام الفوز بثلاثية نظيفة في الدور الأول.

7- اسمنت حلوان مع اطفيح

على ملعب نادي الاسمنت يلتقي فريق اسمنت حلوان متذيل المجموعة بقيادة احمد مكي دون نقاط مع فريق اطفيح صاحب المركز الثالث عشر بقيادة عبد الفضيل الوكيل برصيد 11 نقطة.



وحقق فريق اطفيح الفوز بثلاثية نظيفة في الدور الأول

ترتيب المجموعة الخامسة

1-دياموند31 نقطة

2-الإعلامين30 نقطة

3-اورانج30 نقطة

4-بشتيل26 نقطة

5-الصيد 22 نقطة

6-المعادي17 نقطة

7-حدائق الاهرام16نقطة

8- حلوان العام 16 نقطة

9-منشية ناصر 14 نقطة

10-ابو النمرس 14 نقطة

11-كاسكادا 13 نقطة

12-صول12 نقطة

13-اطفيح11 نقطة

14-اسمنت حلوان دون نقاط