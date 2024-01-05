نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس شباب النواب: صلاح ورفاقه قادرون على الفوز بلقب إفريقيا.. واستاد مصر فخر كبير للرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على زيارة معسكر المنتخب القومي لكرة القدم، المقام باستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة،وذلك للشد من أزرهم قبل خوض بطولة الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وأكد الدكتور محمود حسين على أن جميع أعضاء البرلمان المصري حريصون على تقديم الدعم الكامل للمنتخب القومي لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري العاشق لكرة القدم، بالفوز بالبطولة الإفريقية

ونقل رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، تحيات ودعم المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب للاعبي المنتخب القومي، مؤكدا أن لجنة الشباب باعتبارها ممثل الشعب المصري المحب لكرة القدم حريصة على تقديم كافة الدعم للمنتخب.

وتابع حسين بأن المنتخب المصري يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية والخبرات الكبيرة قائلًا: كلنا ثقة في محمد صلاح ورفاقه في حصد اللقب الإفريقي من داخل أبيدجان عاصمة كوت ديفوار".

وأشاد رئيس لجنة الشباب بالبرلمان المصري بالمنشآت الرياضية التي أقامتها الدولة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن استاد مصر إنجاز كبير وفخر للرياضة المصرية، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمام غير مسبوق بالرباضة والرياضيين، وهذا ما انعكس علي تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية الغير مسبوقة سواء علي مستوي المنافسات الدوليه أو المنشآت الرياضيه المصرية.

شهدت التدريبات تواجد وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، ومحمد يحيى رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للرياضة، وحازم إمام وخالد الدرندلي ودينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.