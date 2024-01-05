تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - اعلن بوستيكوجلو، المدير الفني لنادي توتنهام، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بيرنلي في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات ذهاب الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة توتنهام وبيرنلي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة بيرنلي

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، إيميرسون رويال، إ، بن دافيز، ينوما أودوجي.

خط الوسط: أوليفر سكيب، بينتانكور، جيوفاني لو سيسلو.

خط الهجوم: ريتشارليسون، ديان كولوسيفسكي، برينان جونسون.



القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تذاع مباراة توتنهام ضد بيرنلي مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.

