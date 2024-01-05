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أحمد جودة - القاهرة - سيفتقد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، لاعب الوسط دومينيك زوبوسزلاي، في مباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام أرسنال يوم الأحد.

كلوب يعلن غياب نجم الفريق أمام أرسنال

ومن المتوقع أن يغيب سزوبوسزلاي عن الملاعب لمباراتين على الأقل بسبب إصابة في أوتار الركبة.

تعرض اللاعب للإزعاج في فوز يوم رأس السنة الجديدة على نيوكاسل يونايتد.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي اليوم:" أستطيع أن أؤكد أنها ليست إصابة محتملة؛ إنها إصابة، العضلات، وأوتار الركبة، ولكن الآن علينا أن نرى ".

وأشار:" أنه إيجابي للغاية ولا يعاني من الكثير من الألم، لكن علينا الانتظار قليلًا ".

واختتم كلوب: "لذا، من الواضح أنه لا توجد فرصة ليوم الأحد، وليس يوم الأربعاء مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس كاراباو على أرضه أمام فولهام".