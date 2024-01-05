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أحمد جودة - القاهرة - حذر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، كيفن دي بروين من العودة ببطء بعد عودته من الإصابة.

جوارديولا يحذر دي بروين بشأن عودته من الإصابة

وقال جوارديولا إن لاعب خط الوسط البلجيكي يخاطر بفترة أخرى على الهامش إذا ضغط على نفسه كثيرًا.

عاد دي بروين إلى التدريبات بعد ثلاثة أشهر من الغياب خلال كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية.

كما ظهر على مقاعد البدلاء في الفوز 2-0 على شيفيلد يونايتد يوم السبت.

وقبل مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد ضد هيدرسفيلد، قال جوارديولا: “إصابة كبيرة؛ ما يثير القلق أكثر هو محاولة تجنب التكرار "؛؟

وأضاف "إذا كانت النية هي أريد أن ألعب اليوم عليك أن تكون حذرًا. ما يحتاجه كيفن وكل لاعب يعاني من إصابات طويلة، هو تجميع أسابيع من التدريب والدقائق ".

وأختتم:" الانتكاسة ستكون الأسوأ، إنه منتعش للغاية ومليء برغبة لا تصدق، لكن عليك أن تكون حذرًا ".