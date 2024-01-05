بايرن ميونخ يقترب من التوصل لاتفاق مع نجم توتنهام

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أحمد جودة - القاهرة - توصل بايرن ميونخ الألماني إلى اتفاق شفهي مع إيريك داير لاعب توتنهام هوتسبير بشأن الانتقال في فترة الانتقالات الشتوية، هذا ما ذكرته شبكة " سكاي سبورت ".

بايرن ميونخ يقترب من ضم لاعب توتنهام

ويعمل بايرن ميونخ على قدم وساق على حسم الصفقة لصالحه، سواء كان على سبيل الإعارة أو حتى الإنتقال الدائم، وهو ما يعمل العملاق البافاري على حسمه.

وأشارت الشبكة إن مدرب بايرن توماس توخيل على وجه الخصوص يريد توضيح الأمر بسرعة والضغط من أجل اتخاذ قرار.

وكان داير مدرجًا بالفعل في قائمة أبطال ألمانيا الصيف الماضي، لكن الأمر لم يصبح جديًا أبدًا.

قد تكون مدة عقد اللاعب الدولي الإنجليزي مفيدة لبايرن، حيث أن عقد داير في توتنهام يمتد حتى نهاية يونيو 2024، لذا فإن شهر يناير هو الفرصة الأخيرة لتوتنهام للانتقال.

ويعتبر لاعب الوسط صديقًا مقربًا لمهاجم بايرن هاري كين، ولعب كلاهما مع الفريق اللندني بين عامي 2014 و2023 قبل أن يقرر كين الانتقال إلى ميونيخ.