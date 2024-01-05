نايف أكرد ينفتح على أدائه في وست هام.. وطموحات المغرب في أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث نايف أكرد خلال مقابلة صحفية نقلتها " ميرور " عن أدائه مع وست هام وأهدافه مع أسود الأطلس في كأس الأمم الأفريقية 2023.

نايف أكرد ينفتح على أدائه في وست هام

يشعر نايف أكرد بأنه في منزله في وست هام، الذي شارك في 16 مباراة بما في ذلك هدف لفريق هامرز هذا الموسم.

وأوضح مدافع أسود الأطلس: "أداء إيجابي حتى الآن مقارنة بالموسم الماضي، أبرم وست هام بعض التعاقدات الجيدة التي بثت حياة جديدة في الفريق ".

وأشار أكرد في تصريحاته:" الدوري الإنجليزي الممتاز هو دوري صعب يحتاج اللاعبون إلى وقت للتأقلم معه".

وكشف أكرد أن لديه علاقة مميزة من الجزائري سعيد بن رحمة "نحن صديقان حميمان، وإنه لمصدر فخر لكلينا أن الجمهور العربي يتابع مباريات وست هام ليسمع منا".

وتحدث مدافع وست هام أيضًا عن طموحات المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2023.

ويسعى المغرب، الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، إلى الفوز بلقبه الثاني في كوت ديفوار.

علاوة على ذلك، يمكنهم الاعتماد على مدربهم وليد الركراكي، الذي أجرى تغييرات كبيرة على الفريق، حسبما كشف نايف أكرد. "لقد غيّر وليد الركراكي عقلية المنتخب الوطني، لا يوجد نجوم في المجموعة ".

وتابع:" النجم يبقى هو المجموعة، النجاح في كأس العالم في قطر هو ثمرة هذا التغيير الذي أحدثه المدرب، إنه بفضل روح المجموعة التي انتصرنا عليها".

ويدرك أكرد صعوبة المنافسة مع السنغال، وكوت ديفوار، بالإضافة إلى الجزائر على اللقب:" بعد الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم والفوز على البرازيل، تريد جميع الفرق الأفريقية الفوز علينا ".

واختتم:" نحتاج إلى خوض كأس الأمم الأفريقية بثقة، ولكن أيضًا بشعور بالتواضع، هذا ما سيمكننا من تحقيق هدفنا".