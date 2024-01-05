نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط اهتمام بايرن ميونيخ... جوارديولا يكشف مستقبل ميشيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح بير جوارديولا، رئيس نادي جيرونا الإسباني، أنه سيسمح فورًا لمدربه الناجح ميشيل بالانتقال إلى نادٍ كبير إذا طلب منه ذلك، وسط اهتمام بايرن ميونيخ الألماني.

جوارديولا يكشف مستقبل ميشيل

وقال جوارديولا لـ " ريليفو ": "إذا قدم له بايرن عرضًا، فسأخذه شخصيًا إلى ميونيخ".

وأضاف "إنه يستحق أن يكون قادرا على تحديد مستقبله، نحن ممتنون له للغاية، إذا اقترب منا ناد كبير وأراد الرحيل، فيمكنه القيام بذلك".

وتألق جيرونا هذا الموسم في الليغا الإسبانية، تحت قيادة المدرب ميشيل، حيث أصبح الفريق متصدر للبطولة بعد نهاية النصف الأول من الموسم ويتساوى في النقاط مع ريال مدريد بعد الفوز 4-3 ضد أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء.

من جانبه فإن جوارديولا ليس فقط رئيس نادي جيرونا والمالك المشارك للنادي، ولكنه أيضًا شقيق مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، الذي كان أيضًا مسؤولًا عن محترفي نادي بايرن ميونخ بين عامي 2013 و2016.