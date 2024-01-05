يوفنتوس يقدم عرضًا للتعاقد مع مدافع ليل

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أحمد جودة - القاهرة - وفقًا للصحفي" سانتي عونا " من المقرر أن يقدم يوفنتوس عرضًا لتياجو جالو مدافع ليل الفرنسي وذلك لتدعيم خط الدفاع، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

يوفنتوس يرغب في ضم جالو

يعد اللاعب البرتغالي الدولي هدفًا رئيسيًا للبياكونيري ومن المتوقع أن تقدم السيدة العجوز رسومًا قدرها 3.5 مليون يورو لللاعب متعدد الاستخدامات.

من المقرر أن ينتهي عقد جالو في ملعب بيير موروي في يونيو 2024، وهذا يمكّنه من مناقشة شروط العقد المسبق مع الأندية كوكيل حر.

ومع ذلك، يعتزم ليل الاستفادة من اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في نافذة الانتقالات لشهر يناير لتجنب خسارته في صفقة انتقال مجانية، وفقًا لصحيفة " ليكيب ".

ولم يشارك ديالو بعد في مباراة رسمية مع ليل في موسم 2023/24 بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في مارس 2023.

وأشار عونا، أن يوفنتوس واثق بشكل متزايد من إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في النافذة الشتوية.

من جانبه ارتبط كل من أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان بالتعاقد مع المدافع، لكن يبدو أن يوفنتوس مستعد للفوز بالسباق للتعاقد مع اللاعب البرتغالي من خلال تقديم عرض رسمي.